Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bazı gazetecilerle sohbetinde kamuoyunda tartışma konusu olan ‘Müftülere resmî nikâh kıyma yetkisi’ verilmesini öngören düzenlemeyi değerlendirdi. Kaya, düzenlemenin kadınların haklarının korunmasına yönelik olduğunu belirterek, şu mesajları verdi: İsteyen müftüde, isteyen nikâh dairesinde kıydırsın. Bu aslında bir anlamda, sadece dinî nikâh yaptıranların önünü kapatacak bir şey. Yani sonuçta, müftünün de kıydığı nikâh resmî olacak. Nikâh duyurma esaslıdır. Asıl olan resmî nikâhın kıyılıp duyurulmasıdır. Ama maalesef Türkiye’de dinî nikâhlı birçok kadınımız mağdur oluyor. Gizli kapaklı yapılıyor, mağdur ediliyorlar. Kadın, dinî nikâh ile hiçbir hak iddia edemiyor. Kadının haklarını koruyacak bir şey var aslında bu düzenlemede, müftü de kıyarsa kadınının resmî nikâhlı olmasını sağlayacak. Toplum bu konuda keşke bölünmeseydi.

YETKİ İMAMLARA DEVREDİLECEK Mİ?

Belediye başkanı yetkisini nikâh memurlarına devredebiliyor. Şimdi il ve ilçe müftülerine verilince, daha sonra bu yönetmelikle düzenlenecek. İmamlara da bir yetki devri olur mu bilmiyorum. Kadınlar gerçekten mağdur, bu yolla bu mağduriyeti giderebiliriz. Şimdi insanlar dinî inanış nedeniyle imama gidip nikâh kıydırmıyorlar mı? Şimdi, ‘eğer inanıyorsan git müftülere kıydır’ diyoruz, eğer dinî inançtan dolayı yapıyorsan bunu. Devlet sistemi kuracak. Farz edelim ki, imama yetki devri olursa, imam 14 yaşındaki bir kızın nikâhını kıyabilir mi? Bir de böyle düşünün. 14 yaşında yasal evlenme izni yok. İmam ancak evlenme izni olana nikâh kıyabilecek. Hem dinî nikâh, hem resmî nikâh olacak. Kadını tamamen korur bu sistem.

“Her mevkide görev almalıyız”

Aile Bakanı Kaya, Nesrin Çelik’i bakanlığa müsteşar olarak atadıklarını da belirtirken, “Sayın başbakanla konuştum. O da kadın bürokrat olmasına olumlu baktı. Açıkça söylüyorum kadın bürokrat sorunumuz var” dedi. Kadın bürokrat sayısının mutlaka artırılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Mesela 2 kadın valimiz var, keşke daha fazla olsaydı. Yeni kararname çıkınca ümitlenmiştim. Kadın vali sayısını artacağını düşün-müştüm. Hatta İçişleri Bakanımızla da bu konuyu konuştum. Yeni kabineye bir kadın arkadaşımız daha girince, diğer bakan arkadaşlar bana ‘Kabinede sayınız yüzde 100 arttı’ diye espri yaptılar. Öyle ama neden 10 tane kadın bakan olmasın? Bundan sonraki dönemde Ekonomi Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı niye bir kadına emanet edilmesin? Birçok ülkede, Savunma Bakanı kadın. Her mevkide kadınlarımız olmalı. Kısıtlı bakmayalım” dedi.