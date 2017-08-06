Erzurum’da konuşan Akdağ: Gereksiz tartışma açanların dönüp dünyaya bakması gerekiyor. Amerika’ya, Avrupa ülkelerine baksınlar, oralarda papazlar nikâh kıymıyor mu? Ne oluyormuş papaz nikâh kıydırıyor da müftü niye kıydıramıyor? Sorunun cevabı çok basit. Papaz nikâh kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabii ki kıydırabilir ne zarar var bunda. Müftülerin nikâh kıyacak olması herkesin işini kolaylaştıracak bir husustur.
Akdağ: Papaz nikâh kıyıyor müftü niye kıymasın
06.08.2017 - 08:09 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalara cevap verdi.
Etiketler : recep akdağ,
494249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/494249.aspx
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