Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da konuşan Akdağ: Gereksiz tartışma açanların dönüp dünyaya bakması gerekiyor. Amerika’ya, Avrupa ülkelerine baksınlar, oralarda papazlar nikâh kıymıyor mu? Ne oluyormuş papaz nikâh kıydırıyor da müftü niye kıydıramıyor? Sorunun cevabı çok basit. Papaz nikâh kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabii ki kıydırabilir ne zarar var bunda. Müftülerin nikâh kıyacak olması herkesin işini kolaylaştıracak bir husustur.