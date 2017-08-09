Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

AK Parti gençleşme harekâtını parti organlarında genç isimlere görev vererek devam ettiriyor. Gençlerin daha fazla siyaseti girmesi için 18 yaşındaki milletvekilliğinin önünü açan AK Parti, yeni dönemde gençlere ve kadınlara parti yönetiminde de ağırlık veriyor. 3. Olağanüstü Kongrede belirlenen yeni MKYK’da genç isimlere yer verilirken, AK Parti bünyesinde görev yapan Başkanlıkların yardımcılarını genç isimlerden seçiliyor.

MKYK’nın 23 yaşındaki üyesi Yasemin Atasever, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yardımcılığına getirildi. MKYK’nın bir diğer genç üyesi İsa Sinan Göktaş da Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yardımcısı oldu. 1986 doğumlu olan Göktaş, partinin çeşitli kademelerinde görev üstlendi.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın yardımcılarından birisi de Rümeysa Kadak oldu. 20 yaşındaki Rumeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi’nde öğrenim görüyor. Kadak ayrıca okulun öğrenci konseyi başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor.

35 YAŞ KRİTERİ

Gençleşme il ve ilçe teşkilatları ile devam edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelerde seçilecek yeni yönetimlere de gençleşme talimatı verdi. Bu kapsamda il ve ilçe yönetiminin yüzde 30’u kadın, yüzde 30’u ise 35 yaşın altındaki genç üyelerden seçilecek. Gençler ve kadınlar önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerde de kendilerine daha çok yer bulacak.