Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanlığı tarafından Gerzele Mahallesi’nde delege seçimlerinde yaşanan kavgada disipline sevk edilen CHP Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan ve geçtiğimiz dönem CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu yönetiminde il saymanı olan Bilal Duran süresiz olarak partiden ihraç edildi. Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Özkan Arslan'ın, Pamukkale Belediyesinde meclis çalışmalarına bağımsız olarak katılması bekleniyor. Öte yandan, CHP'den ihraç istemi ile disipline verilen 3 isimden biri olan Ahmet Çağın'ın ise disiplin kararı öncesi partisinden istifa ettiği öğrenildi.



CHP Pamukkale Belediye Meclis üyesi Özkan Aslan, kararın ardından ise sosyal medyadan yazdığı mesajda tepkisini dile getirdi. Aslan "Bugün tek duam şerefsizlere şeref, ahlaksızlara ahlak, iki yüzlülere erdem, onursuzlara onur, yalancılara vicdan ver yarabbi, sabrımı sınamayın? Yine de sevgiler" ifadelerine yer verdi.

"Karara saygı duyulmalı"

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, yaşanan kavgadan dolayı disiplin kurulunun verdiği bir karar olarak yorumlayarak "Gerzele Mahallesi’nde yaşanan delege seçimlerindeki tartışmalar sonrası, Merkezefendi ilçesinden gelen talep doğrultusunda, disiplin kurulunun verdiği karardır. Karara saygı duymak gerekir" dedi.