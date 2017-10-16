Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başkanlık Divanı toplantısında, Mecliste devam eden imalatlar ve yapılacak işlerle ilgili sunum yaptı.Buna göre, TBMM Ana Binada bulunan bütün ahşap pencere ve panjurların sökülerek yenilerinin takılması işi yüzde 80 oranında gerçekleşti, kalanların montajı devam ediyor.15 Temmuz darbe gecesi yapılan bombalamadan sonra kullanılamaz hale gelen halıların yenilenmesi işinin ihalesi tamamlandı ve üretime geçildi.

Kumbuzoğlu'nun sunumda yaptığı bilgilendirmeye göre, ihale aşamasındaki işler şöyle:

- Ana Bina ve Ziyaretçi Kabul Binasındaki 8 adet asansörün yenilenmesi işinin projeleri tamamlandı, ihale süreci başladı.

- 1 ve 2 numaralı kapı girişlerinde bulunan asansörlerin çok dar hacimli olmasının (4 kişi, kapı genişliği 90 cm), bilhassa engelli vatandaşların kullanımına uygun olmaması nedeniyle, bu asansörler genişletilip, 1,3 m2’den 2,16 m2’ye çıkartılacak. Böylece her bir asansörün taşıma kapasitesi 630 kg’dan 1000 kg’a çıkacak, asansör hızı 1 m/s’den 1,6 m/s’ye arttırılacak.

- Yeni yapılacak asansörlerin (10 kişi, kapı genişliği 134 cm) iç ölçüleri de engelli vatandaşlarların rahatça kullanabileceği bir şekilde planlanacak. Ziyaretçi Kabul Binasındaki mevcut hasarlı asansör de yenilenecek.

- Tören Salonuna 1.70m x 2.00m ölçülerinde 1600 kg kapasiteli yeni bir asansör yapılacak. Divan üyeleri için E Blokta bulunan 0,8m x 1,00m ölçülerindeki mevcut asansör genişletilerek 1,5m x 1,00m ölçülerine ve 630 kg kapasiteli hale getirilecek.

- Zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlayan kapıların yenilenmesi ve onarılabilecek olanların tespiti için keşif ve metraj çalışmaları devam ediyor.

- Acil Durum Merkezi oluşturuldu. Merkez; acil bir durum meydana geldiğinde, anında aşama sıralı olarak üst amirleri bilgilendirecek, Acil Durum Müdahale Ekiplerini sevk ve idare ederek koordinasyonu sağlayacak, gelişmeler hakkında üst amirleri devamlı bilgilendirecek. Diğer kurumlarla haberleşme ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlayacak.

- Acil Durum Merkezi Koordinatörü olarak, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Baki Ateş görevlendirildi, gündüz ve gece sorumluları da belirlendi.

- Acil durumda TBMM Genel Kurulunun işletilmesi için gerekli personel de oluşturuldu. Buna göre, elektrikçi, klimacı, ısı merkezi ile bilişim personeli mevcut olacak; TV yayın ekibi, stenograf, aşçı, garson, çaycı, kavas ve hizmetli acil durumda gelecek.

- Yeni web sitesi aralıkta devreye girecek

- Kurum içi Web sitesi (yerel ağ servisi) yenilendi, daha dinamik ve verimli kullanım sağlandı.

- Kurumsal web sitesinin yenilenmesi tasarım aşamasında, uygun tasarım onaylandıktan sonra bu yılın aralık ayı sonunda yeni web sayfası devreye girecek.

- Canlı yayın araçları takip sistemi kuruldu. Külliye içerisinde canlı yayın yapan araçların girişleri, canlı yayın yapmak isteyen yayın kurumunun başvurusu online kabul ediliyor ve izleniyor. Yayın kuruluşunun daha hızlı ve daha az prosedürle girişleri sağlanıyor.

- Dış Heyetlere ilişkin takip sistemi kuruldu. Gelen ve giden heyetlere ait üye bilgileri, seyahat ve konaklama bilgileri kaydediliyor, böylece kurum hafızası ve bilgi bankası oluşturuluyor.

Siber saldırılara karşı önlem



Mecliste siber saldırılara karşı da güvenlik önlemleri alındı. TBMM'ye yönelik yapılan siber saldırılar uzman personel tarafından incelenerek yapan kişilerin IP adresleri tespit edildi, emniyet müdürlüğüne bildirilerek bu kişilerin yakalanması sağlandı.TBMM Siber Güvenlik Firewall (ateş duvarı) cihazı ve altyapıları iyileştirilerek yenilendi.Genel Kurul Salonu içi internet erişimi iyileştirildi. Bir adet kablosuz erişim denetleyici cihazı ve 12 adet Access Point'den oluşan internet erişim sistemi kuruldu, 500 Mpbs hızında internet erişimi milletvekillerinin kullanımına sunuldu. Güvenli 802.1X kablosuz ağ projesine geçildi.

Misafir Kablosuz Ağ Doğrulama Sistemi kuruldu.6 bin 763 personelden 3 bin 300'nün kartları şifrelenerek kopyalanamaz hale getirildi.Meclis TV tüm cep telefonları ve masa üstü bilgisayarlarda rahat ve hızlı izlenebilir hale getirildi. Bu sayede, iç yayın ve dış yayın ayrılarak mevcut internet hat maliyetleri düşürüldü, kurum genelinde internet erişim hızı arttırıldı.Kullanıcı hesaplarına sızma tespit sistemi ile sunucu arıza tespit ve uyarı sistemi kuruldu.Ana Bina ile Ek Hizmet Bina arası radyo link sistemi kuruldu. Böylece yıllık 150 bin TL tasarruf sağlandı, internet hızı 4 kat artırıldı.

Ana Bina çatısına 360 derece dönebilen "antidron sistemi" kuruldu. Sistem, Aselsan tarafından bedelsiz olarak yapıldı.TBMM Genel Kurul oylama ve yoklama sistemi ile Başkanlık Divanı sistem yönetim ekranları yenilendi. Meclis, 1 Kasım 2017’de elektronik imzaya geçecek.

Ses ve konuşmayıcı tanıma sistemi



Tutanak ses ve konuşmayıcı tanıma sistemi kurulacak. Böylece tutanaklar çok daha hızlı verilebilecek. Ortalama 15 dakikalık süre 5 dakikaya inecek, hata ihtimali ciddi oranda azalacak. Sistem 2018 yılı sonunda devreye girecek.Kumbuzoğlu, planlanan diğer bilişim projeleri hakkında da bilgi verdi.Buna göre, Genel Kurul oylama, yoklama sistemi yenilenecek. Ziyaretçilerin ve Meclise giriş yapan araçların plaka tanıma sistemi kullanılarak POLNET'ten sorgu yapılarak aranıp aranmadığı tespit edilecek.