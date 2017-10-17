Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlık koltuğuna oturmasından hemen sonra “metal yorgunluk” gerekçesiyle AK Parti’de başlattığı değişim süreci, teşkilat ve belediyelerden sonra Meclis yönetimi ile devam edecek. Kasım ayı içinde Meclis’teki tüm koltuklar için yeni seçimler yapılacak. Erdoğan’ın TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yola devam edeceği yüksek ihtimal olarak görülüyor. AK Parti kulislerinde, “Sayın Kahraman ‘Ben yokum’ demediği sürece Meclis Başkanlığı için Cumhurbaşkanı başka bir ismi gündeme getirmez. Kahraman da Meclis Başkanı olarak yola devam etmek istiyor” değerlendirmesi yapılıyor.

GRUP YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Meclis Başkanlığının yanı sıra, Komisyon Başkanlıkları, Meclis Başkanvekilliği ve AK Parti Grup Yönetimi için de yine Kasım ayı içinde seçim yapılacak. Erdoğan’ın geçen hafta yapılan son MYK toplantısında, Grup Başkanvekillerini eleştirdiği ve “Görüyorum ki, Genel Kurulda hiç yerinizde oturmuyorsunuz. Takip ediyorum” dediği belirtildi. MYK’da bulunan Grup Başkanvekilleri ise, “Aslında nöbetleşe olarak Genel Kuruldayız. Bazen salondan çıkıyoruz ama genellikle hep oradayız” diye savunma yaptı. Cumhurbaşkanın bu mesajı, Kasım ayında yapılacak seçimlerde bazı grup başkanvekillerinin değiştirileceğinin işareti olarak yorumlandı.

YOL KAZASINA TEDBİR

Erdoğan’ın 2019 seçimleri için “yolumuz uzun, zamanımız” dar diyerek şimdiden tüm hazırlıkların yapılması gerektiğine yönelik açıklaması ile birlikte AK Parti yönetimi, üç ayrı ekip tarafından strateji hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda, son MYK’da grup yönetimi 2019 seçimlerine kadar geçecek süreçte başta uyum yasaları olmak üzere, Meclis gündemine gelebilecek düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Hükûmet ve parti yönetimi ise seçimler için ayrı bir çalışma yürütecek. Bu kapsamda, ilk adımı parti yönetimi atarak, seçimlere giderken “Bir yol kazasının yaşanmaması ve kamuoyunda yanlış algılanacak açıklamaların” önüne geçmek için, parti içinde söylem birliğini sağlayacak özel bir komisyon kurdu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal’ın başkanlığındaki bu komisyon belli aralıklarla toplanarak, parti adına konuşacak ve açıklama yapacak isimleri belirleyecek. Bu kişiler yapacakları açıklamalarda, Söylem Birliği Komisyonu tarafından hazırlanacak bilgi notlarını esas alacak. Partiyi zora sokacak, kendi alanına girmeyen açıklamalara izin verilmeyecek. Söylem Birliği Komisyonu ilk etapta, 25 kişilik bir milletvekili listesi oluşturarak, kamuoyuna bu kişilerin açıklama yapmasını kararlaştırdı.