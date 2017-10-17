Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Avrupa Birliği Dönem Başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’e bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çelik, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid tarafından kabul edilecek, Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile görüşecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Ayrıca, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ile görüşecek olan Çelik, Estonya Dış Politika Enstitüsü’nde “Avrupa, Ortak Geleceğimiz, Türk Bakış Açısı” başlıklı bir konuşma yapacak. Estonya medyasına mülakatlar verecek olan Çelik, Tallin temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Estonya’nın AB Dönem Başkanlığı, terörle mücadele ve ikili işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.