Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan vize krizine dair Amerikalı heyet ile gerçekleştirilen görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan krizin gereksiz olduğunu ifade ederek, "Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii iş birliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye'de bağımsız bir yargı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"BARZANİ'NİN HESABI BAĞDAT'TAN DÖNDÜ"

​IKBY referandumu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "IKBY yönetimi bizim tavsiyelerimizi dinlemedi. Barzani'ye de söyledim. Bu hesap Bağdat'tan döndü. Kürtleri birleştireceğini düşündü fakat maalesef Kürtleri böldü. Kendilerine göre referandum yaptılar. Anayasaya göre burası merkezi yönetim sınırları içerisinde. Burada yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar ya da diğer unsurlar güven içerisinde yaşamalı. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Bizim için Bağdat'ın istekleri kriterdir. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kim gelecek kim gidecek belli olacak." ifadelerini kullandı.

ABD, KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN 4 ŞART SUNDU

Öte yandan ABD heyetinin vize krizinin bitmesi için dört şart öne sürdüğü bildirildi.

İşte o şartlar:

- Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

- Çalışanlara dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

- Çalışanlar ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

TÜRKİYE KABUL ETMEDİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz." dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.