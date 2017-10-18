Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Parlamentskaya Gazeta'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Diriöz, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'de başarılı bir iş birliği yürütüldüğüne işaret etti.

Karşılıklı güvenin esas alınarak Astana'da, ateşkesin gözlenmesi ve bazı uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını anlatan Diriöz, "Bu adımlar Suriye'de siyasi uzlaşmayı beraberinde getirebilir. Suriye'de terörist unsurlara yönelik mücadele de büyük önem taşıyor." dedi.

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gözlem noktasının kurulduğunu hatırlatan Diriöz, "Ankara'nın İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili adımları, Suriye'de ateşkesi ve siyasi çözümü tesis etmeye yöneliktir." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Diriöz, Rusya'nın ticarette Türkiye'ye yönelik devam eden bazı kısıtlamalarının, 21 Ekim'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonunda ele alınacağını söyledi.

Diriöz, kısıtlamaların bu zirvede kaldırılmasını umduklarını kaydederek, "Amacımız, iki ülkenin de liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.