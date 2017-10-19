Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı Dr. İsmail Kapan, İhlâs Vakfı tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü İHA (İhlas Haber Ajansı) Ekonomi Haberleri Muhabiri Rıfat Fırat’ın yaptığı ‘Sınırda Neler Oluyor’ başlıklı panele katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ve Sırbistan gezilerinde bulunan gazeteciler arasında yer alan Dr. İsmail Kapan, ecdat eserlerine sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı’na sahip olduğumuza vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte Ukrayna ve Sırbistan gezilerine katıldık ve orada büyük çoğunluğunuzun televizyonlardan izlediği tek tük kalmış tarihi eserlerimizle ilgili görüntüler; Kale Meydanı’nda, Tuna Nehri’nin başında. Tuna Nehri’nin Sava Irmağıyla birleştiği noktada, Kale Meydan denilen bölgedeki Damat Ali Paşa Türbesi’ni ziyaret ettik. TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) tarafından güzel bir şekilde restore edilmiş. Sırbistan bölgesindeki 250 camiden sadece bir tanesi ayakta kalmış; Bayraklı Camii. Orada öğle ve ikindi namazlarını Cumhurbaşkanımız ile birlikte eda ettik. Hamdolsun, gittiği yerde ecdat eserlerinin farkında olan bir Cumhurbaşkanımız var. Camileri ziyaret ediyor; türbeleri ziyaret ediyor, Kuran-ı Kerim tilaveti ediyor” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ TUNA'YA BAKINCA HÜZÜNLENİYOR

Türkiye’nin kendi tarihi ve gönül coğrafyasına yüzünü döndüğü için bugün bir takım sıkıntılar çektiğini ifade eden Dr. Kapan, “Eğer yöneticileriniz, devlet adamlarınız gerekli bilgi, şuur ve samimiyet sahibi değilse o zaman siz hep kaybeden tarafta olursunuz. Cumhurbaşkanımız gazetecilerle sohbet ederken Tuna’ya baktığında ne kadar hüzünlendiğini söyledi. Bunlar aslında Türkiye’nin bugün içinden geçtiği sıkıntılı durumun da bir nevi izahıdır. Yani Türkiye niye bu sıkıntıları çekiyor? Çeşitli izahları var. Türkiye kendi tarihi coğrafyasına, gönül coğrafyasına tekrar yüzünü döndürdüğü için; oralarla ilgilenmeye başladığı için, o meseleleri kendisine mesele edindiği için bu durumda” dedi.

'BİR OSMANLI DEVLETİ YOK"

“Osmanlı Devleti yaşıyor olsaydı her şeye rağmen emin olun bu zulümlerin en azından büyük bir kısmı yaşanmazdı” diyen İsmail Kapan, Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Dünya bugün hiç adil olmayan bir düzen içerisinde yani güçlüler zayıfları eziyor. Merhametle, adaletle hükmeden güçlü devlet yok. Yani bir Osmanlı Devleti yok. Türkiye Cumhuriyeti karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mazlumlara sahip çıkmaya çalışıyor. Suriyeli mültecilere; Iraklı mültecilere, Arakanlı Müslümanlara, Afrika’daki mültecilere sahip çıkmaya çalışıyor ama dikkat ederseniz İslam Dünyası başsız; lidersiz, sahipsiz. Çok büyük sıkıntı ve eziyetler içerisinde. Osmanlı Devleti yaşıyor olsaydı her şeye rağmen emin olun bu zulümlerin en azından büyük bir kısmı yaşanmazdı. Belki tamamını önleyemezdi ama çok büyük bir kısmını Osmanlı ne yapıp edip önleyebilirdi. Maalesef bugün öyle bir güç yok ama hayat devam ediyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti güçlenirse daha çok sahiplenir bu meseleleri ve tarihi mirasta zaten onu gerektiriyor. O zaman daha çok mazluma kol kanat gerebilir”