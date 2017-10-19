Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da, "Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Dokuzuncu Zirvesi" düzenlenecek.Pakistan Başbakanı Abbasi, bu vesileyle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında, Pakistanlı mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.