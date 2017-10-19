Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "Uluslararası konularda İran ve Türkiye iyi işbirlikleri yapmıştır. İkili ilişkiler konusunda önemli anlaşmalarımız ve hem fikir olduğumuz konular vardı" dedi.

Cihangiri konuşmasında şunları kaydetti:

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA YERLİ PARA ANLAŞMASI

İki ülkenin yerli paralarını kullanacak olması iş adamları için çok önemli bir gelişme. Turizm konusuyla ilgili olarak da önemli kararlar alındı. Hem kültürel hem turizm paketlerini genişletmeliyiz. Enerji alanında ise aynı boru hattından doğalgaz ihracatımızı ve ham petrol ihracatımızı artırabiliriz. Bir sonraki müzakerelerde bu konuda ciddi adımlar atılacaktır. İnşallah biz hızlı bir şekilde belirlediğimiz 30 milyarlık ticaret hacmini yakalamış olacağız.

ARAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMA: ULUSAL PARALARLA TİCARET

Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ulusal paralarla ticaret yapılması aramızdaki en önemli anlaşma, iki ülkenin merkez bankası bu konuda mutabakata vardı. Böylece İran ve Türkiye arasında ulusal para ile ticaret teşvik edilmiş olacak. Bu da ticaret hacmimizin artmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle ilgili "Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran'ın da Türkiye'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.



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