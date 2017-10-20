Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili “Yetkili kurullarımız kararını vermiştir. Arkadaşlarımız bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım” dedi. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi, Beştepe’de törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

FETÖ ile mücadele konusunda Nijerya makamlarından işbirliği beklediklerini belirten Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin de, “Nijerya’da eli kanlı terör örgütleri nasıl varsa Nijerya yönetimleri onlarla nasıl bir mücadeleyi yapıyorsa Türkiye’nin de terör örgütleri ile böyle bir mücadelesi var. Terör konusunda aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim nazarımızda Boko Haram’la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Terör örgütleri ile mücadelede Nijeryalı dostlarımızın yanındayız. Nijerya’nın istihbarat örgütü ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın dayanışması önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, “Belediye başkanlarıyla ilgili ‘İstifa etmezlerse bedeli ağır olur’ dediniz. Direnme durumunda süreç nasıl işleyecek?” sorusunu söyle cevapladı:

“Çok tehlikeli sorular soruyorsunuz... “Bedeli ağır olur” demedim. “Gereği neyse yapılır” dedim. Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu bir davadır. Dolayısıyla bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik. Ben, Başbakan arkadaşım ve konuyla ilgili sorumlu Genel Başkan Yardımcım.”

Öte yandan istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

SEN ÖNCE ÇİFTLİKTEKİNİ BİZE VER BAKALIM

Cumhurbaşkanı, TRT World Forum’a da katıldı, soruları cevaplandırdı:

PYD ile YPG’yi DEAŞ terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmek akıl kârı mıdır? Feto denilen adam Pensilvanya’da 400 dönüm araziden 170 ülkeyi idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare edenler başka. Yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok gücü de. Bizi emir kulu gibi görüp, işte ‘Birisi var içeride, onu bize verin.’ Onu sen alacaksan, önce sen çiftliktekini ver bakalım. Almanya’ya ben PKK ile ilgili 4.500 dosya verdim ve hiçbirinden dönüş olmadı. Hepsi Almanya ve Avrupa’da dolaşıyor. Berlin’de Başbakanlığın önünde Alman polisinin nezaretinde benim idam fermanımı açıkladılar (“Erdoğan’ı öldür” pankartı). Ben bunu Merkel’e söylediğim zaman, yanındakilere bakıyor, farklı bir duruma yatıyor aslında. Yani bu başbakanlığın önünde oluyor, senin bundan haberin yok, böyle bir şey olabilir mi?