Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, Zirvede yaptığı konuşmaya, "Sözlerimin hemen başında 1997 yılının kasvetli atmosferinde D-8'in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın rahmetle tazimle yad ediyor, Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum" sözleriyle başladı.

D-8 ÜLKELERİNE FLAŞ ÇAĞRI!

İyi terörist kötü terörist diye bir ayrımın yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İslam'la terörizm özdeşleştirilmeye çalışılıyor. Bizler D-8 üyeleri olarak 3 kıtaya hakim durumdayız, zengin doğal kaynaklarımız, genç-dinamik bir nüfusumuz var. Kişi başına düşen milli gelir ortalamamız yükseldi. Tabii ki yeterli değil, daha ileri gitmesi gerekir. Ticaretten tarım ve sanayiyeye kadar sektörel işbirliklerimiz bulunuyor. D-8 içi ticaret hacmimizin 500 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ortak projelere girebiliriz. Birçok alanda geniş bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. Teşkilatımıza yeni üyeler kazandırmamız gerekiyor. Karar alma mekanizmalarımızda nitelikli çoğunluktan istifade etmeliyiz. Eğer burada nitelikli çoğunluk getirirsek karar alma süreci hızlanacaktır. Eğer proje destek fonunu hayata geçirirsek daha verimli bir örgüt oluruz. Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerini kullanmanın önünü açarsak D-8 tarihinde bir devrime imza atarız. Kur baskısı altında ekonomiyi eritmeye gerek yok, dolar ve euro baskısında ekonomiyi eritmeye gerek yok. Milli ve yerli parayla ticaret yaparsak ülkelerimiz kazanır. Bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim.