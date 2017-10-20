Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerle iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Daha fazla koordineli çalışmak, daha fazla iş birliği yapmak bu sektörden beklediğimiz faydayı elde etmek ve olası saldırıları engellemek için önemli." dedi.Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sadece kişisel değil kurumsal ve toplumsal bellek olarak dünyanın siber güvenliğe tabi olduğunu söyledi.Sosyal hayatın, iş hayatının, kritik altyapıların tamamen bilişim tabanlı olduğuna işaret eden Arslan, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri, hastaneler bilişim altyapısına bu kadar bağlıyken bu alanda yapılması gereken çok şey bulunduğunu dile getirdi.

Arslan, siber güvenlik konusunda gerekli gayreti göstereceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sektörde yerlilik kadar millilik de önemli. Sektör paydaşları olarak daha fazla mesafe almamız lazım. Birçok firma siber güvenlik başta olmak üzere bu işleri yapıyor ancak sektörün taraflarının işin içine daha fazla girmesi gerekiyor. Biz de koordinasyon görevini daha iyi yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Taraflarla birlikte gereğini yapmaya hazırız. Özel sektörümüz bilmeli ki daha koordineli çalışmak, daha fazla iş birliği yapmak bu sektörden beklediğimiz faydayı elde etmek ve olası saldırıları engellemek için önemli."

"Siber olayları kaynağında tespit ediyoruz"



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine ve 5G'ye hazırlanmak üzere 5gtr Forumu'nu kurduklarını belirterek, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent üniversiteleriyle tüm operatörlerin yer aldığı 5G Vadisi Açık Test Sahası projesini başlattıklarını söyledi.Güvenli internet merkezini faaliyete geçirdiklerini anımsatan Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) 460 operatörün bağlantı noktasında yer aldığını ve siber olayları kaynağında tespit etme imkanı sağladığını bildirdi.Sayan, bin 285 kayıtlı siber güvenlik uzmanının Siber İletişim Platformu sistemini kullandığını vurgulayarak, USOM bünyesinde siber tehditlerle mücadele kapsamında geliştirdikleri Avcı, Azad, Kasırga gibi yerli ve milli uygulamaları da hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"100 dolarlık yatırımla yıkım oluşturabiliyor"



BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ise yürütülen çalışmalarla toplumda ve karar vericilerde siber güvenlik konusundaki farkındalığın artırıldığını anlattı.Türkiye'nin siber saldırılar konusunda ilk 10 ülke arasında bulunurken, önlemlerle son 2 yılda ikinci 10 ülke arasına gerilediğine işaret eden Atalay, ülkenin siber saldırılara daha az hedef olması için alınması gereken tedbirlere değindi.Günde 230 bin yeni kötücül yazılım geliştirildiğine dikkati çeken Atalay, "100 dolarlık yazılımla 100 bin dolarlık savaş uçağından büyük yıkımlar oluşturabiliyorsunuz. Ülkelerin bütün altyapısını 100 dolarlık yazılımla tahrip etmek mümkün." dedi.Siber saldırıların boyutu düşünüldüğünde, insanların yetersiz kaldığı anda makinelerin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, "Burada da yapay zekalar gündeme geliyor. Siber saldırılara çok hızlı müdahale etmek gerekiyor. Bunu insan eliyle yapmaya çalışmak zaman zaman zaafiyet oluşturabiliyor" diye konuştu.Atalay, siber güvenlikteki milli çözüm ihtiyacını ise "olmazsa olmaz" diye nitelendirdi.