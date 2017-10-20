Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8'in ardından basın açıklaması yaptı. DAEŞ'in Suriye Demokratik Güçleri tarafından Rakka'dan çıkarılmasının ardından Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasını eleştiren Erdoğan, "Bunu ABD nasıl izah edecek" dedi.

Erdoğan, "Lafa geldiği zaman PKK terör örgütüdür diyorsun, AB ülkeleri terör örgütüdür diyorlar. Fransa kendi devlet televizyonunun binasına teröristbaşının fotoğrafını astılar. İkili görüşmelerde yanınızdayız diyorlar yanımızda değiller, yanımızda olsalar böyle olur mu? Almaya'da polis nezaretinde her türlü bağırma çağırma var. Dürüst değiller. Ondan sonra da kalkıp bizden talepte bulunmasınlar bilsinler ki herşeyin bir karşılığı vardır" dedi.



ABD GERİ ADIM ATTI



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Rakka'daki skandal Öcalan posteriyle ilgili yapılan açıklamada "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz." denildi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"BAZI HEDEFLER BELİRLEDİK"

"Kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan eylem planı üzerinde mutabık kaldı. D-8 tarihinde 20 yılın önemli bir kilometre taşı olduğu bilinci ile kendimize bazı hedefler belirledik. Geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirecek projeler üzerinde de çalışacağız. İran'da bir D-8 üniversitesi kuruyoruz. İran'a şükranlarımızı sunuyoruz. Toplam ekonomik büyüklüğü 3 trilyon 770 milyar dolar olarak, nüfusu 1.1 milyar olan devasa bir teşkilata 100 milyar dolarlık ticaret hacmi yakışmıyor. Bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak için gayret göstereceğiz.

"D-20'YE KADAR ÇIKARABİLİRİZ"

Kendi milli paralarımıza geçmemiz lazım. Bir takas odası kurmayı da planladık. Ülkelerimizin merkez bankası başkanlarını bu amaçla bir araya getireceğiz. Biz burada D-8'i genişletmekten de korkmayalım dedik. D-20'ye kadar çıkarabiliriz. Bir de oy birliği ile karar anlayışını kaldıralım. Bir ya nitelikli çoğunluk anlayışını getirebiliriz ya da oy çokluğu anlayışını getirebiliriz. Bunu AB'de de görüyoruz. Oy birliği diyorlar, bir ufak ülke önü tıkıyor.

"D-8'İN ARTIK DAHA FAZLA GÖRÜNÜRLÜK KAZANMASI GEREKİYOR"

Uluslararası örgütlerde dönem başkanlığı görevi önemli. Özel sorumluluklar getiriyor. Türkiye olarak bu görevi ikinci kez devralmamızla birlikte dönem başkanlığı çarkı ikinci devresine giriyor. D-8'in artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Geleceğimizi birkaç aktörün insafına bırakamayız. Bizler dünyanın irili ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bir düzenin savunucularıyız. Biz dünyada adalet arıyoruz. "Ben güçlüyüz, haklıyım" diyenlerin olduğu bir dünyayı asla istemiyoruz.

D-8 adaletsizliği, haksızlığı sistemleştiren mevcut düzene karşı önemli bir teklif, kuvvetli bir tezdir. İnsanı merkeze almadan, hakettiği değeri vermeden hiçbir sorunun üstesinden gelemeyiz. Tüm bu hususları meslektaşlarımla ele alma imkanı buldum. Dönem başkanlığını dost Pakistan'dan devralıyoruz. Necmettin Erbakan hocamızı da bir kez daha rahmet ve minnetle yadediyorum.

D-8'DE ÜLKELER ARALARINDA KENDİ PARALARINI KULLANACAK

D-8 ülkeleri kendi içinde birçok alışverişleri yapıyorlar. Bu alışverişleri yaparken burada kendi parasını kullanarak rahatlıkla malını alabilecek. Dolar bulmasına gerek yok. D-8 içindeki ülkelerin kendi paraları ile bunu yapması mümkün olacak.

Artık TL, o ülkelerde bir dolar, avro gibi karşılık bulabilecek. D-8 ülkeleri içinde şu anda ülkelerin tamamında bir kararlılık var. İstihbarat konusunda her türlü dayanışmanın içinde olma kararlılığı var. DEAŞ'a, PKK'ya, El Şebab'a karşı.

ABD BUNU NASIL İZAH EDECEK?

"Rakka'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 'terör örgütüdür' diyor.

Peki Fransa kendi devlet televizyonunda binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar, polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu?

Ama biz ikili görüşmeyi yaptığımız zaman diyorlar ki 'Biz terörle mücadelede yanınızdayız'. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz, yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya'da yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken polis nezaretinde, güvenlik altında her türlü bağırma, çağırma, o posterlerle birlikte yürüyüş var. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra da kalkıp da bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki her şeyin bir karşılığı vardır."

HEPSİ DAİMİ ÜYE OLACAK

BM Güvenlik Konseyi'nde bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu adalet mi? Bunun kıtalar arasında dağılımını da adil yapmak gerekiyor. Geçici üye, daimi olmayacak. Hepsi daimi üye olacak."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DA ELEŞTİRİ

Başbakan Yıldırım'a DEAŞ'tan kurtarılan Rakka'daki Öcalan posterleri soruldu. YPG ve PYD terör örgütleriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle ABD'yi eleştiren Yıldırım, "Müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik, bir terör örgütüyle başka örgütü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koydu" diye konuştu.

"FOTOĞRAF BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

"Bizden ziyade ABD'nin değerlendirmesi gerekir bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik bir terör örgütüyle başkabir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlaması için daha neyi görmek istiyor merak ediyoruz.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİNE ZARAR VERİYOR"

Bu fotoğrafın PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması açıkcası ABD-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla ABD terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon sözcüsü Dana W. White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

AA MUHABİRİNDEN ÖCALAN SORUSU

Toplantıda AA muhabiri Sözcü Dana'ya “Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK’nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD’nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?” sorusunu sordu.

Dana'nın cevabı ise herzamanki ABD tavrı ile oldu. Öcalan sorusuna kaçamak cevap veren sözcü, PKK'yı güzelledi.

"SDG İLE ÇALIŞIYORUZ"

ABD'li sözcü AA muhabirinin sorusu karşısında kaçamak cevaplar veren Dana, “Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” cevabını verdi.

PKK ile çalıştıklarını gizlemeyen sözcü, bunu açık açık beyan etti. APO'nun posterlerinin asılmasına ise yanıt vermedi.

RAKKA'NIN SÖZDE KURTARILIŞI

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Ancak Rakka'nın alınışı ABD ve SDG'lilerin yüzlerce sivili bölgede katledip, binlercesini de göçe zorlamasının üstünü örtemedi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka’nın alınmasını Öcalan’a adamıştı.