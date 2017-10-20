Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kalkınma hızında Avrupa'da birinciyiz. 28 tane Avrupa Birliği ülkesinin kalkınma hızları neyse tam iki misli büyüyoruz." dedi.Özhaseki, Kayseri'de cuma namazını Hacı Kılıç Camisi'nde kıldı. Çıkışta vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Özhaseki, buradan Kocasinan Belediyesine geçti.Belediyede bulunan çözüm merkezini ziyaret eden Özhaseki, burada yapılan çalışmayla ilgili Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan bilgi aldı.

Bakan Özhaseki, ardından belediyenin konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Özhakesi, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların "muhtarlar günü"nü kutladı.Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Özhaseki, bu coğrafyada 3-5 bin yıllık bir devlet bulunmadığını, bu coğrafyada herkesin gözü olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin etrafının adeta yangın yeri olduğunu aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Birçok kudretli ülke paramparça, idare edilemez durumda. O ülkedeki insanlarla ortak bir tarihimiz var, kültürümüz var, din anlayışımız aynı. Zamanında hep bir arada olmuşuz. Olaylara biraz beraber bakıyoruz ama idarecilerin gafilliği yüzünden, bazen zalimliği yüzünden o perişan hallerini devam ettiriyor toplumlar. Kıyamıyoruz, üzülüyoruz da. Bu yangın haline sevinin kimse yoktur tahmin ediyorum. Ama oralarda böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içerisinde, bu zor coğrafyada bizler binbir türlü belayla uğraşıyoruz."

Bakan Özhasaki, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile durmadan kıyaslandığını, olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Kalkınma hızında Avrupa'da birinciyiz. 28 tane Avrupa Birliği ülkesinin kalkınma hızları neyse tam iki misli büyüyoruz. Ama bu iki misli büyümeye rağmen bir tane bizim gibi belalarla uğraşan ülke varsa söyleyin. Hangi ülkede PKK gibi bir bela var. Katalanlar şimdi İspanya'da bağımsızlık peşindeler. En fazla ne yapıyorlar, oylamada bulunuyorlar, demokratik haklarını kullanıyorlar, konuşuyorlar, yorum yapıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu kadar. Bizdeki vahşet ne ya? Ellerine silah alan dağlara çıkıyor. 40 senedir bu memlekette, yavrularımızı biz vatanı beklesinler diye, bizi beklesinler diye gönderiyoruz, boyuna posuna bakmaya kıyamadığımız yavrularımızı kalleşler yere bomba koyup patlatıyorlar. Arkadan kurşunluyorlar, gece vakti karakolları basıyorlar. Bu adilik hangi ülkede var? Afrika'da kaldı mı? Kalmadı. Bu lanet olasıcalar nereden çıktılar böyle. Peki siz şöyle mi zannediyorsunuz. Bunların bir takım haklı talepleri var, genç çocuklar canları sıkıldı, silahı ellerine aldılar dağa gittiler. Öyle mi zannediyorsunuz? Şuradan 3 kişi Erciyes Dağı'na çıkalım kaç gün dayanırız. Büyük paralar gelmeden, arkadan büyük destekler olmadan bunların olması mümkün değil. Bu belanın altından kalktık biz."

Özhaseki, terörle mücadele için büyük paralar harcandığına işaret ederek, "Bu belanın altından kalktık, bir daha bellerini doğrultamazlar inşallah. Bunların içerideki siyasi destekçileri de bizim demokratik anlayışımızdan istifade ederek hainliklere devam ediyorlar. Belediyelerin başına adamlar oturmuş, güya halk oyu ile seçilmişler, güya belediye başkanı olmuşlar ama devletten parayı alıyorlar, dağa pompalıyorlar." ifadesini kullandı.

Güneydoğu'da çatışmalar yaşandığını ve 70 bin kadar evin hasarlı olduğunu anımsatan Özhaseki, "Bu adi namussuzlar yaptılar. Çünkü her çıktıkları evden bomba koyarak çıktılar. Vatandaşları kovmuşlardı. Şimdi o 70 bin evin hasarını gideriyoruz. Şimdi de orada yaraları sarıyoruz, 25 bin ev yaptık." dedi.

Türkiye ve İstanbul'u depreme hazırlamaları gerektiğini de değinen Özhaseki, Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olduğunu bildirdi.

Bakan Özhasaki, nüfusun önemli bir bölümünün de bu deprem bölgelerinde yaşadığına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Akşam, sabah birçok beldede deprem olabilir. Hele hele İstanbul için bütün bilim adamlarının söylediği 2030'a kadar kesin 7'nin üzerinde şiddetli bir deprem olacak. Hazırlık yapmalıyız. Evlerimizi öyle sağlam hale getirmeliyiz ki nihayetinde deprem geldiğinde 'hoş geldin, sefa geldin' diyelim. Şimdi bunların kurallarının konduğu, yeni yasaların çıkacağı geleceğe hazırlık yaptığımız bir dönem başlıyor. Bunların gayreti içerisindeyiz, Allah utandırmasın."