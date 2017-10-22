Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bakanlığın 2018-2022 dönemini kapsayacak Stratejik Planını değerlendirmek üzere Antalya’da yapılan toplantıda Bakanlık yönetici ve personeli ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, çağdaş kamu yönetimi anlayışının katılımcıya, sonuca, çözüme ve eyleme odaklı bir çalışma anlayışını gerektirdiğini belirtti. Bakanlık çalışanlarından planın oluşmasına katkı vermelerini isteyen Bakan Tüfenkci, “Sizler özellikle sahada gördüğünüz aksaklıkları veya düzeltilmesi gereken hususları burada arkadaşlarımızla paylaşarak, yeni dönem stratejimizin, misyon ve vizyonumuzun oluşmasına katkı sağlayacaksınız. Sizler sonuca odaklı çözümler üretmeli ve bu çözümlerle 80 milyon vatandaşımızın, ithalat ve ihracat yapan paydaşlarımızın, ihracatçımız ve üreticimizin lehine çalışacak bir vizyon ortaya koymalısınız” dedi.

Katılımcılığın ön planda olduğu, hesap verilebilen ve şeffaf bir kamu yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, yalnızca mali yönetimde değil, bütünüyle kamu yönetiminde kapsamlı düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

“İcraatlar kadar yapılanı anlatmak da önemlidir”



Günümüz yönetim anlayışında değişen şartlara bağlı olarak, kurumsal sorumluluk kavramının giderek daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “Kıt kaynakların verimli kullanılması, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması için faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması önem kazanmaktadır. Sizler yaptığınız faydalı işleri özelikle muhatap olduğunuz kesimlerle paylaşmalısınız. Yapılan icraatlar kadar yapılanı anlatmak da önemlidir” diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, yeni yönetim anlayışı ile ortaya çıkan düzenlemelerden birisinin de kamuda stratejik plan hazırlama gereği olduğuna dikkat çekerek, stratejik planların kamu kurumlarının misyon, vizyon ve temel ilkelerini, hedeflerini, önceliklerini ortaya koyduğunu, köklü bir değişimi öngören stratejik yönetim anlayışının aracı olduğunu kaydetti.

“İşlemlerde yeknesaklık önemli”



Strateji planlamanın bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Özellikle gümrük idarelerinde yeknesaklığın sağlanması, her gümrük idaresinde aynı iş ve işlem süreçlerinin uygulanması, aynı stratejilerinin belirlenmesi çok önemli. Farklı yöntemlerin uygulanması Bakanlığımızın muhatapları tarafından farklı algılanmasına neden olmaktadır. O yüzden bütün uygulamalara tüm gümrük idarelerimizin aynı hassasiyeti göstermesi önemlidir. Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyorsak şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz.”

“Hedefimiz işlemleri hızlandırmak, maliyeti düşürmek”



Türkiye’yi dış politika öncelikleriyle uyumlu olarak, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:



“İhracata dayalı büyümeyi öngören bir ülkeyiz. Hedefimiz üretimi artırmak, ürettiğimizi satabilmek. Uluslararası rekabette öne çıkabilmek için gümrük iş ve işlemlerini hızlandırmak, maliyetleri düşürmek istiyoruz. Bunun için diğer bakanlıkları da içine alacak ‘Tek pencere ve tek durak gibi projelerle’ işlemleri bürokrasi ayağında daha da hızlandırabiliriz. 2022’ye kadarki temel hedefimiz ihracatın artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi.”

“İyi yönetici takip edendir”



Bakan Tüfenkci, ortaya konulan icraatlar kadar bunların denetlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, “ Bir yöneticinin en önemli vasfı sahaya hakim olmak ve yapılanı takip etmesidir. Takip edemediğiniz iş yapılmış iş değildir. İşin sonucundan emin olmanız lazım ki yeni kararlar alabilesiniz” dedi.