Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hâkimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili ABD’ye bugüne kadar beş iade dosyası gönderildiğini bildirdi. Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in darbe girişimine yönelik talimatının olduğunun kesinlik kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Bizim bundan sonraki beklentimiz mahkemeye intikalidir. Normalde olası nedende ABD’nin iadesi için yeterli. Olabilir de, olmayabilir de. Gülen’le ilgili mahkûmiyet çıkmış onlarca karar var. Bize ‘hayır iade etmiyoruz’ şeklinde bir şey de gelmedi. Hukuk çerçevesinde bu ısrarlarımızı sürdüreceğiz. Başbakanımızın bir ABD ziyareti olabilir. Böyle bir durum olduğunda yine görüşecektir. Bu hususta ABD’nin sözleşmeye, hukuka bağlı kalmasını bekliyoruz. İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Ne ABD’nin ne de Türkiye’nin bu iadenin gerçekleşmesi için göndereceği bir şey kalmamıştır. ABD için de iadeyi engelleyecek bir belge, bir eksiklik yok. Her iki taraf için de şekli anlamda iadenin her türlü şartları tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.”

TELEFON DOKUNULMAZLIĞI..

Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un telefonunun ABD tarafından istenmesiyle ilgili Bakan Gül, “Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman ‘Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin’ gibi bir noktaya, Telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum” dedi. Bakan Gül, FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarına ilişkin olarak da “Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak ‘Burada yaşıyor’ şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMANLIK YAPIYORLAR”

Gül, FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan’a, Vaclav Havel ödül verilmesiyle ilgili olarak ise “Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekâlet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor” açıklamasını yaptı.