Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa edecek başkanlar arasında ismini saydığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte 3 başkanın istifa etmemesi günlerdir konuşuluyor. Ancak bugün sıcak bir gelişmesi yaşandı. Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu istediği belirtiliyor. Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in haberine göre AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ak Parti'de istifası istenen belediye başkanları durumunun ele alınması bekleniyor.

BURSA VE BALIKESİR'DEN DE İSTİFA GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur "Koltuğa tutunmak, koltuğu bırakmamak, mevki ve makam için fidanları dikmiyoruz. Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum" demiş ama istifa edeceğine dair bir söz söylememişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de "Görevimize devam ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu. Bu talep doğrultusunda Gökçek'in Erdoğan'la görüşebileceği dile getiriliyor.

"AK PARTİ SIRADAN BİR PARTİ DEĞİLDİR"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada “Şunu bilsinler ki, AK Parti sıradan partilerden bir parti değildir. AK Parti bir millet, bir dava hareketidir. İşlerini istişare ile görür. Merkez yönetim kurulu, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. AK Parti sandıkla gelen sandıkla gider der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırız. İşlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenlerde bu davanın bir neferi olduğunu söyleyemezler” demişti