Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kotzias arasında yapılacak görüşmelerde, önümüzdeki dönemde Selanik’te düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Beşinci Toplantısına ilişkin hazırlıklar başta olmak üzere, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacağı kaydedildi.
Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor
23.10.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın, 24 Ekim 2017 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias,
513629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513629.aspx
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