Bir dizi ziyaret ve güvenlik konularının ele alınacağı toplantılar için Hatay'a gelen Bakanlar Nurettin Canikli ile Süleyman Soylu, ilk olarak Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Valilik bahçesinde protokol üyeleri tarafından karşılanan bakanlar daha sonra basına kapalı olarak Vali Ata ile toplantı yaptı.
Bakanlar Canikli ve Soylu, Hatay'da
23.10.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.
Etiketler : Nurettin Canikli,
513633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513633.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER