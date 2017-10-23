Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi ziyaret ve güvenlik konularının ele alınacağı toplantılar için Hatay'a gelen Bakanlar Nurettin Canikli ile Süleyman Soylu, ilk olarak Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Valilik bahçesinde protokol üyeleri tarafından karşılanan bakanlar daha sonra basına kapalı olarak Vali Ata ile toplantı yaptı.