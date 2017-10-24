Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun Yargıtay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kenan İpek'in Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine seçildi
24.10.2017 - 02:34 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Etiketler : kenan ipek,yargıtay,
513783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513783.aspx
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