Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun Yargıtay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kenan İpek'in Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.