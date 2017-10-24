Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası istenen AK Partili belediye başkanları ile ilgili olarak “Biz söyleyeceğimizi söyledik. Gereken yapılacak” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün basına kapalı yapılan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında, yerel yönetimlerle ilgili önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Toplantıda, ilçe teşkilat başkanları ve bazı ilçe belediye başkanlarının yaşadığı sıkıntıları dinleyen Erdoğan’ın, özellikle 2019 yerel seçimlerine vurgu yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın, “Arkadaşlar, 2019 seçimlerine odaklanmamız lazım. Bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakacağız, ne yapacaksak elbirliği ile birlikte yapacağız. Artık işimiz eskisi gibi kolay değil. 2019 yerel seçimlerinden başlayarak önemli bir seçim sürecine gireceğiz. İşimiz zor. Çok ciddi şekilde çalışacağız. Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı. Sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim. Bireysel taleplere de odaklanalım. Vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız” dediği kaydedildi.

İstişare toplantısında bazı milletvekilleri, istifası istenen belediye başkanlarının henüz harekete geçmemiş olmalarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanının ve parti yönetiminin istifalar konusunda gerekeni söylemesine rağmen, henüz bu konuda adım atmayan isimlerin, ‘Partiye zarar verdiği’ değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda söz alanlar, “Madem istifa yönünde partinin bir kararı var. Bunu bir an önce hayata geçirmeleri lazım” görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da istifası istenen isimler konusunda, “Ben gerekeni söyledim. İstifaları yapılan istişareler sonucunda uygun bulundu. Söyleyeceğimizi de söyledik. Bu saatten sonra, ne gerekiyorsa o yapılır” dediği belirtildi. Erdoğan, iktidar- muhalefet ayırmadan, özellikle imar uygulamaları, belediyelere aktarılan payların kullanımı gibi konularda İçişleri Bakanlığının kısa süre içinde müfettiş görevlendirerek inceleme ve denetim başlatacağını da kaydetti. Erdoğan, belediyeler konusunda gelen tüm şikâyetlerin dikkate alınacağını belirterek “Yasalara uymayan, yanlış yapan kim varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz” diye konuştu.