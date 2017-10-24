Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti’de yenilenme stratejisi kapsamında istifaları istenen son 3 isimden ikisi daha tamam. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise tarih verdi: “Cumartesi bırakıyorum.” Gözler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’a çevrildi.

Melih Gökçek, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Külliyesi’nde kabul edildi. Gökçek, daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün (dün) Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip istifamı vereceğim.”

“LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYİZ”

Yurtdışından döndükten sonra gazetecilerin istifa sorularına “yok öyle bir şey” cevabını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün ‘Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü’nün açılışının ardından beklenen istifa açıklamasını yaptı. Altepe “Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkânının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 hafta önce istifa edecek belediye başkanları ile ilgili süreci gündeme getirmiş, ‘İstifalara ilişkin en kısa sürede gereğini yapın’ diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kurmaylarına talimat vermişti. Geçen hafta içinde de Başbakan Binali Yıldırım bizzat devreye girerek Recep Altepe ve Edip Uğur’la ayrı ayrı görüşmüştü.