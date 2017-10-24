Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından partisinden istifa etti. Ankara kulislerini sabah saatlerinden itibaren Çıray’ın istifa edip Meral Akşener’in kuracağı partiye geçeceğini bir süredir konuşuyordu. İstifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlayınca Çıray’ın telefonunun da kapalı olması dikkatlerden kaçmadı. Çıray ile Akşener’in ilişkilerinin Tansu Çiller hükûmeti dönemine dayandığı biliniyor. Akşener ile İçişleri Bakanlığı döneminde bürokrat olarak ilişkisi bulunan Çıray, yeni partinin kurucuları arasında yer alacağını açıkladı. Çıray, 3 dönemdir CHP İzmir milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyordu. Aytun Çıray, partide sağ kökenli milletvekilleri arasında sayılıyordu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Çıray’ın CHP’den başka isimleri de yeni partiye götüreceği söylentileri üzerine, “Bizden giden kimse yok” dedi.