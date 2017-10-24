Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan ipek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine seçildi
24.10.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan İpek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kenan ipek,
513839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513839.aspx
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