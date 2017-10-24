Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma salondakileri güldürdü. Bahçeli, ABD'nin tutuklu bulunan Metin Topuz'un telefonunu talep etmesi üzerine "O zaman verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. DEAŞ'tan FETÖ'ye PKK'dan PYD'ye kadar konuşun. Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim." dedi.

"ABD KAFA MI BULMUŞTUR"

İşte Bahçeli'nin o sözleri:

"ABD gözaltına alınan bir çalışanının telefonunu nota eşliğinde Türkiye'den istemiştir. Pensilvanya'daki hoca görünümlü terörist başını iadeye yanaşmayan ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur?

"VERİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU"

Darbecileri Türkiye'yi vermeyen ABD gözü telefonda mı kalmıştır? O zaman verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. Üstelik tepe tepe kullanın sabahlara kadar DEAŞ'tan FETÖ'ye PKK'dan PYD'ye kadar konuşun.

"KONTÜRÜNÜZ BİTERSE MAAŞIMDAN FEDAKARLIK YAPARAK GÖNDERECEĞİM"

Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsanız, hükümet buna aldırış etmezse hemen yaka silkmeyin sözüm söz olsun yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka'ya göndereceğim."