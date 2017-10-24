Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifa edeceği konuşulan 10 belediye başkanından biri olan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 6 gün önce düzenlediği basın toplantısı ile istifasını açıklamıştı. Faruk Akdoğan'ın istifasının ardından 6 gün sonra toplanan Niğde Belediye Meclisi'nde bu gün seçim yapıldı. Seçimde AK Parti'nin adayı Rifat Özkan ile CHP'nin aday gösterdiği Fatih Doğan seçime girdi.

31 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde AK Parti'nin adayı Rifat Özkan 26 oy alarak Niğde'nin yeni belediye başkanı seçildi. Niğde Belediye Meclisi'nde 16 AK Partili, 10 MHP'li ve 5 CHP'li üye bulunuyor

ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI



Niğde’de uzun yıllar ticaret ve siyaset hayatının içerisinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Özkan, 30 yıllık siyasi tecrübesine eklediği yaklaşık 4 yıllık belediyecilik tecrübesiyle, Belediye Başkanlığına Aday olduğunu açıkladı.

Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Özkan; “Niğdeli olmakla gurur duyduğum şehrime her zaman hizmet etmenin onurunu yaşadım. Bugüne kadar siyasetin birçok kademesinde görev aldım. Niğde’mizin hizmetkârıyım. Durmadan yorulmadan Niğde’mize hizmetimi sürdüreceğim. Bu vatana, bu millete ve şehrimize hizmet etmek için sevdamız var. Niğde’mize hizmet etmek boynumuzun borcudur. 2014 seçimleri sonrası atandığım Belediye Başkan Yardımcılığı görevim boyunca belediyecilik alanında da edindiğim yaklaşık 4 yıllık tecrübe ile belediye hizmetlerinin aksamadan daha da artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğim. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘durmak yok yola devam’. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek olan Belediye Başkanlığına adayım” dedi.

Rifat Özkan kimdir?

1957 yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mustafa Yiğit Çamardı ilçesinde tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında İhracat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1993 - 2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 20 yıl ticaretle Rıfat Özkan 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Özkan evli ve dört çocuk babasıdır.