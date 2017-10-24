Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında "erken seçim" söylentilerine değindi. Seçimler için beklenmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

CHP lideri ayrıca erken seçime gidilmesi durumunda partisinin Anayasa değişikliğine destek vereceği taahhütünde bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "17 ay beklemeyelim seçimler için, gelin seçimleri erken yapalım. Anayasa'yı da değiştirelim, söz veriyorum destek olacağız." ifadelerini kullandı.



Seçim takvimine göre yerel seçimler 17 ay sonra Mart 2019’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında erken seçimin gündemlerinde olmadığını söylemişti.