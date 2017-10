Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısının bir bölümünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör eylem ve uygulamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine bakanlık tarafından görevlendirilen kaymakamlara yönelik HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp tarafından ifade edilen çirkin, seviyesiz itham ve iftiralara yer verildiğini belirtti. Soylu, yazıda belediye başkanvekili olarak görevlendirilen kaymakamlar hakkında yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca müfettiş soruşturması yaptırıldığı ve soruşturmalar sonucunda bazı kaymakamların görev yerlerinin değiştirildiğinin iddia edildiğini ifade ederek, "Kaymakamların görev yerlerinin ne şekilde değiştirileceği Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Her vali yardımcısı ve kaymakam görev yaptığı il ve ilçenin sınıfına uygun sürelerle görevde kalmakta ve görev süresi sonunda kadro ve derecesine uygun başka bir göreve atanmaktadır. Bu görev yeri değişikliği her yıl yaz aylarında çıkartılan Müşterek Kararnamelerle yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Müşterek Kararname ile tüm ülke genelinde büyük çoğunluğu vali yardımcısı ve kaymakamlarımızı kapsayan 322 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilmiş olup bunlardan 15’i de belediye başkan vekilliği görevini yürüten kaymakamlarımızdır. Bu görev yeri değişiklikleri, mesnetsiz iddialarda ifade edildiği şekilde yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma nedeniyle değil, her yıl olağan şekilde yapılan mutat görev yeri değişiklikleri kapsamında gerçekleştirilmiştir" açıklamalarında bulundu.



Soylu, söz konusu yazıda hakkında ithamlarda bulunulan hiçbir kaymakamla ilgili soruşturma amaçlı müfettiş görevlendirilmediğini, adli veya idari soruşturma açılmadığını, tam tersine bu kaymakamların başarılı çalışmaları nedeniyle daha üst sınıftaki ilçe ve görevlere terfien atandıklarını bildirdi.



" BİR GAZETECİNİN YALANIN ALETİ OLMASI…”

Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Belediye başkanvekili olarak görevlendirilen kaymakamlarımız, Şehit Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fatih Safitürk örneğinde olduğu gibi milletimiz için cansiperane görev yapmaktadırlar. Kaymakamlarımız bugüne kadar görülmemiş düzeyde ve kalitede belediye hizmeti sunmaya başlayıp teröre giden kaynakları vatandaşlarımıza hizmet olarak sununca bölgede yaşayan insanımızın teveccühüne mazhar olmuşlar, bundan rahatsızlık duyan terör örgütü sözcüleri de bu kaymakamlarımızı iftiraların hedefi haline getirmişlerdir. Bu kişi ve kuruluşların iftiralarını araştırma yapma gereğini bile duymadan gazetelerde yayınlamak terör örgütlerinin hain emellerine yönelik propagandaya alet olmaktır. Bir gazetecinin yalanın aleti olması belki kabul edilebilir, ama terör örgütlerinin aleti olması kabul edilemez. Kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; heyecan ve şevkle çalışan bu arkadaşlarımız yaptıkları hizmetlerle terör örgütü ve yandaşlarının rahatsızlığını, vatandaşlarımızın da memnuniyetini arttırmaya devam edeceklerdir."