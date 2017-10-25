Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır ziyaretlerinin ardından bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor. İkilinin görüşmesinde masadaki sıcak en sıcak başlığın Kuzey Irak’taki referandumun ardından yana gelişmelerin olması beklenirken, Türk askerinin konuşlandığı Başika kampı da gündeme gelecek. Yıldırım-İbadi görüşmesinde Haşdi Şabi’nin de masaya gelmesi ön görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Yıldırım’ın mevkidaşı Haydar El-İbadi ile Bağdat’ta gerçekleştirilmesi beklenen görüşme Irak Ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’ü Peşmerge’nin elinden geri almak için başlattığı operasyon sebebiyle iptal edilmişti.

IRAK ORDUSU SINIRA İLERLİYOR

Bu arada, Irak merkezli Kürt basını, Irak askerlerinin Türkiye sınırına ulaşmasına çok az kaldığını bildirdi. Bağımsızlık referandumu sonrası Ankara ve Bağdat’ın yeni sınır kapısı açmak için çalışmalara başladığını yazan Kürt basını, Irak ordusunun Dicle Nehri boyunca ilerleyen birliklerin Fish Habur’a ulaştığını duyurdu.