Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları tek tek istifalarını açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile devam etti. Görevi bırakması istenen son 3 başkandan Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe de önceki gün “Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık, adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmayacağız. Liderimizle ters düşmeyeceğiz” diyerek belediye başkanlığından istifa etti. Altepe’nin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter’dan yaptığı açıklamada, istifa edeceğini açıkladı. Gökçek, istifasını şu ifadelerle duyurdu: “İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim. Dört gün boyunca Ankara bürokrasisine ve bazı sivil toplum örgütlerine veda ziyaretleri yapacağım.” 28 Ekim Cumartesi Günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda veda toplantısı yapacak olan Melih Gökçek, 23 yıllık çalışmasını özetleyen bülten hazırlattı. Bu kararla, Başkent Ankara’da 23 yıllık Gökçek dönemi sona ermiş olacak. Gökçek’in istifa tarihini açıklamasından sonra gözler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’a çevrildi. Uğur’un pazartesi günü başkanlığa nokta koyacağı öne sürüldü. Ancak Uğur bu iddiayı yalanladı.

AKDOĞAN’IN YERİNE ÖZKAN

Bu arada, Faruk Akdoğan’ın istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için Niğde Belediye Meclisinde seçim yapıldı. AK Parti’nin adayı belediye meclis üyesi Rıfat Özkan 26 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi.