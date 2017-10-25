Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısında erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Şimdi teklif ediyorum demokrasiyi koruyalım 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemek anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir; ‘seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var 367’yi bulamayız’ söz getir kardeşim anayasayı değiştirelim erkene alalım. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Seçime gidelim gerçekler çıksın ortaya. Açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım” dedi. Hükûmet cephesinden gelen “CHP’li belediyelere de operasyon olabilir” sözlerine de değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: CHP’li belediyelerin de üzerine gideceklermiş. Gidin kardeşim. Gidin. Bizim belediye başkanları namuslu adamlardır.