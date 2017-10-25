Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. “Barzani tarihi bir hayal kırıklığı yaşamıştır” diyen Bahçeli özetle şunları söyledi: Irak’ın sürüklendiği buhran, Peşmerge ve PKK’nın tutunduğu Türkmen yurtlarından kovalanmasıyla kısmen zayıflamıştır. Korsan referandum, 21 günde gümlemiş, Barzani rezil rüsva olmaktan kurtulamamıştır. Türkiye, İran, Irak arasında kurulan sağlıklı ve istikrarlı diyaloglar etki gücünü göstermiştir.

KEPAZELİK, SEVİYESİZLİK

ABD, PKK’yı buyur ederek, canibaşını selamlatarak nerede durduğunu, kimlerle koyun koyuna olduğunu gösterdi. Bunun manası, eşkıyalığın onaylanmasıdır. Rakka danışıklı dövüş hâlinde, bir terör örgütünden alınıp diğerine teslim edilmiştir. Bu bir kepazelik, seviyesiz bir skandaldır. ABD Büyükelçiliği diyor ki, ‘Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir’. Bunu Rakka meydanlarında katilin posterlerini astırmadan düşünecektiniz. Yazıklar olsun, geçti borun pazarı, sürün merkebinizi Kandil’e.

Bu ülkenin başkonsolosluğunda çalışan şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. Pensilvanya’daki teröristbaşını iadeye yanaşmayan, onca delile rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD, telefon isteyerek şaka mı yapmış, yoksa kafa mı bulmuştur? Darbecileri Türkiye’ye vermeyen ABD, kala kala telefona mı kalmış, gözü telefona mı takılmıştır? Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın, sabahlara kadar DEAŞ’tan FETÖ’ye, PKK’dan YPG’ye kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun, özlem giderin. Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak, kişisel harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsınız, hükûmet buna aldırış etmezse, hemen yaka silkmeyin, yine sözüm söz olsun, yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim. Nasılsa anında elinize geçer. ABD kararını vermelidir; dost muyuz, düşman mı? Müttefiksek eğer, herkes sorumluluğunu yerine getirecek ahlak, siyaset ve erdemi derhâl göstermelidir.