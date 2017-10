Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan özetle şunları söyledi: Köklü bir reform gerçekleştireceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek yok. 2019 hazırlıkları çerçevesinde üzerinde dikkatle durmamız gereken hususlardan birisi de reform sürecini kesintisiz devam ettirmek. Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen, hâlâ obez bir devlet yönetimine sahibiz. Devletin büyük olması, güçlü olması farklıdır, obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Obezlikten devletimizi kurtarmanın şart olduğunu belirtmemiz gerek. Günü kurtarmaya yönelik hiçbir adım bizim yol haritamız olamaz.

HER TERÖRİSTE BİR TIR SİLAH

Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe kat ettikçe bir takım mahfiller de ülkemize yönelik hırs, kin ve tepkinin dozunun arttığını görüyoruz. Vize krizinden, köpekle aramaya, teröristlere himaye sağlanmasına kadar gördüğümüz pek çok tavır doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Örneğin stratejik ortağımız Amerika, sürekli görüşmemize rağmen terör örgütü PKK’nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ile Rakka operasyonunu yapıyor. ‘PKK değil’ diyorlar, bölücü terör örgütünün dev posterlerinin Rakka’da asılmasını ey Amerika sen ne ile izah edeceksin? Bütün gerçekler ortada. Biz gerçeklerle konuşuyoruz. 3 bin 500’ü aşkın tır bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar Rakka’da mı, DEAŞ’a karşı mı kullanıldı, bunların nerede nasıl stoklandığını biliyoruz, iyi bilin. Operasyonda silah gönderdikleri tır kadar bölgede DEAŞ’lı terörist yok. Her terörist için bir tır silah gönderdikleri yalanına bizi inandırmaya çalışacak kadar da pişkin tavır içindeler. Rakka’da suçüstü yakalanınca da “terörist başı saygı değer bir kişi değildir” diye kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Lafa bak. Ya bu sizin gibi bir ülkeye yakışır mı?

KİME NEYİ YUTTURUYORSUNUZ

“STK temsilcisiydi, medya mensubuydu, güzel vatandaştı” gibi güzellemelerle hedef saptırmaya çalışılıyor. Başkonsoloslukta çıkan da, o STK mensubu dedikleri, Türkiye’nin Soros’u denilen kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıktı ortaya. Siz kime neyi yutturuyorsunuz ya? Ve Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi var. Bakıyorsunuz belli yerlere kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Kime neyi yutturuyorsunuz?

Sizin gücünüz, Tayyip Erdoğan’ın 13 tane korumasını ki bunların Amerika’yı çoğu görmemiş, onlar için gözaltı kararı çıkartmaya yeter. Bakıyorsunuz çok daha enteresan, bir bankamızın daha önce 6 kere girip çıkan görevlisini 7’nci kez girişinde gözaltına almaya yeter. Bir başka vatandaşımıza aynı şekilde gözaltına almaya yeter. Bu işler bittiği zaman da biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız.

ÖNÜMÜZDE AFRİN VAR

Şu anda İdlib’deki operasyon büyük ölçüde neticelendi. Önümüzde Afrin konumuz var. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesinin işitiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. Daha önce de dedik, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz, vurabiliriz.’ Bütün bunlar olurken, böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı bizi yere göğe koyamaz hâle gelseydiler asıl o zaman şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekirdi. Demek ki isabetli bir yolda yürüyoruz.