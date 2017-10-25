Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ilk kez Türkiye'ye geldi. İbadi’nin Ankara ziyaretinde ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

BEŞTEPE'DE BULUŞTULAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen İbadi, bölgesel konuları masaya yatırdı. El-İbadi’nin Ankara ziyaretinde görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye’nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.



MUSUL/KERKÜK OPERASYONLARI



Irak Ordusu'nun Musul ve Kerkük operasyonlarıyla ilgili Erdoğan'a bilgi veren El-İbadi, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek.