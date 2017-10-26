Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’yle Beştepe’de görüştü. Buluşma sonrası iki lider açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak; özellikle Musul’un geldiği konum ortada. Nerdeyse Bağdat’a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti. Tabii merkezi yönetim kararlı attığı son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak’ta aynı şekilde bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil ve Sincar gibi bölgelerde PKK’nın yapılanması olduğunu biliyoruz. Bütün buralarda mücadeleyi ortak bir biçimde sürdürmeye Türkiye olarak varız. İnanıyoruz ki Irak küllerinden doğacaktır. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız. Petrol boru hattının da çalıştırılması konusunda her türlü desteği atacağız. Kara noktasındaki kapılarla ilgili görüşmeler devam ediyor, her şey mutabakat içerisinde yürüyecektir. Merkezî yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.

TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin aldığı gayri meşru referandum kararına yönelik üzüntülerinin ortada olduğunu hatırlatarak, buna karşı olan tavrın değişmediğini tekrar ifade ettiklerini aktardı. Başından itibaren Irak’ta toprak bütünlüğünden yana olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye-İran-Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum.

İBADİ: ÇÖZÜMÜN ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Irak Başbakanı Haydar El-İbadi söz aldı. İbadi “Bu coğrafyadaki meselelerin çözümünün zamanı geldi” dedi. İbadi, “Biz, Irak toprakları içinde hiçbir şekilde kendisine silah taşıma yetkisi verilmeyen hiçbir grubun, gerek Iraklı olsun gerek Irak dışından olsun, topraklarımızın üzerinde silah sahibi olup faaliyet göstermesine müsaade edemeyiz. Bizim görevimiz, şüphesiz Irak’ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve sadece Irak’ı değil, bölgeyi tehdit eden bütün terör örgütleriyle mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.