Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre’yi Çankaya Köşkü’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Somali Başbakanı Kayre, tören kıtasını selamladı. İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi.