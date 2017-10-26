Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre’yi Çankaya Köşkü’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Somali Başbakanı Kayre, tören kıtasını selamladı. İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
Yıldırım, Somalili mevkidaşını resmi törenle karşıladı
26.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Hasan Ali Kayre,
514483 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/514483.aspx
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