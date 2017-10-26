Hükûmet internet, Oyun, hatta sanal kumar da dahil teknoloji  bağımlılığı ile mücaddele için düğmeye bastı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,yaptığı açıklamada, "teknoloji bağımlılığının",  yeni bir tanım olduğunu söyledi.    Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bağımlılıkla mücadele için  özel, yeni bir mekanizma kuracaklarını bildiren Akdağ, bu mekanizmanın adının,  Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olacağını dile getirdi. Akdağ, Başbakan adına, Başbakan Yardımcısı olarak bu mekanizmayı  koordine edeceğini ifade etti.

  YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞI

 Burada, uyuşturucu ve alkolle mücadelenin, şu ana kadar olduğu gibi  devam edeceğini aktaran Akdağ, sigarayla mücadelenin de süreceğini vurguladı. Bu  mücadeleyi daha da güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Akdağ, sözlerini  şöyle sürdürdü:  "Orada biraz zayıflamamız var. Teknoloji bağımlılığı diyeceğimiz,  internet, oyun, hatta bunun içine sanal kumarı da koymak mümkün. Bunlar ile de  mücadele edecek şekilde yeni bir yol haritası hazırlayacağız. Uzmanları  toplayacağız, iç ve dış paydaşları, hükûmetten paydaşlarımızı, dışarıdan  paydaşları alacağız. Bir iki ay çalışacağız, yol haritası oluşturacağız. Bu yol  haritasına göre her bakanlığın, kurumun ya da sivil toplumun yapacağı birtakım  işler olacak. Bunları takvime bağlayacağız, bunların performans göstergelerini  koyacağız ve takip edeceğiz. "

 Önceliklerinin, bütün bu toplantıların sonrasında ortaya çıkacağını  ifade eden Akdağ, şu anda ellerinde bu işle ilgili yapılmış bazı küçük  çalışmaların, literatürün, Meclis Araştırması raporlarının bulunduğunu anımsattı.  Bunların bir temel teşkil edeceğini dile getiren Recep Akdağ, bunun  için politika laboratuvarı kuracaklarını söyledi. Akdağ, bu laboratuvarda bu işin  bütün boyutlarıyla tartışılıp yol haritası hazırlanması gerektiğine işaret  ederek, gelecek birkaç ay içinde bunu gerçekleştireceklerini belirtti.

SOSYAL İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR!

  Akdağ, teknoloji bağımlılığının da madde bağımlılığı kadar bir risk  oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Böyle büyük cümleler kuramayız. Her sorunun  kendine has özelliği var. Madde bağımlılığı, insanın hayatını, sosyal hayatını,  her şeyini tamamen mahveden bir şey. Diğer teknoloji bağımlılığı da insanın  sosyal ilişkilerini, öğrenciyse başarısını olumsuz etkileyebilir. Hepsinin adı  bağımlılık ama özellikleri, mücadele alanları, yöntemleri birbirinden farklı"  karşılığını verdi.    Hedef yaş grubunun ne olacağına yönelik soruyu Başbakan Yardımcısı  Akdağ, "Daha ziyade genç yaş grubu." diye yanıtladı.

  