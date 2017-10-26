Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet internet, Oyun, hatta sanal kumar da dahil teknoloji bağımlılığı ile mücaddele için düğmeye bastı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,yaptığı açıklamada, "teknoloji bağımlılığının", yeni bir tanım olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bağımlılıkla mücadele için özel, yeni bir mekanizma kuracaklarını bildiren Akdağ, bu mekanizmanın adının, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olacağını dile getirdi. Akdağ, Başbakan adına, Başbakan Yardımcısı olarak bu mekanizmayı koordine edeceğini ifade etti.

YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞI

Burada, uyuşturucu ve alkolle mücadelenin, şu ana kadar olduğu gibi devam edeceğini aktaran Akdağ, sigarayla mücadelenin de süreceğini vurguladı. Bu mücadeleyi daha da güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada biraz zayıflamamız var. Teknoloji bağımlılığı diyeceğimiz, internet, oyun, hatta bunun içine sanal kumarı da koymak mümkün. Bunlar ile de mücadele edecek şekilde yeni bir yol haritası hazırlayacağız. Uzmanları toplayacağız, iç ve dış paydaşları, hükûmetten paydaşlarımızı, dışarıdan paydaşları alacağız. Bir iki ay çalışacağız, yol haritası oluşturacağız. Bu yol haritasına göre her bakanlığın, kurumun ya da sivil toplumun yapacağı birtakım işler olacak. Bunları takvime bağlayacağız, bunların performans göstergelerini koyacağız ve takip edeceğiz. "

Önceliklerinin, bütün bu toplantıların sonrasında ortaya çıkacağını ifade eden Akdağ, şu anda ellerinde bu işle ilgili yapılmış bazı küçük çalışmaların, literatürün, Meclis Araştırması raporlarının bulunduğunu anımsattı. Bunların bir temel teşkil edeceğini dile getiren Recep Akdağ, bunun için politika laboratuvarı kuracaklarını söyledi. Akdağ, bu laboratuvarda bu işin bütün boyutlarıyla tartışılıp yol haritası hazırlanması gerektiğine işaret ederek, gelecek birkaç ay içinde bunu gerçekleştireceklerini belirtti.

SOSYAL İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR!

Akdağ, teknoloji bağımlılığının da madde bağımlılığı kadar bir risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Böyle büyük cümleler kuramayız. Her sorunun kendine has özelliği var. Madde bağımlılığı, insanın hayatını, sosyal hayatını, her şeyini tamamen mahveden bir şey. Diğer teknoloji bağımlılığı da insanın sosyal ilişkilerini, öğrenciyse başarısını olumsuz etkileyebilir. Hepsinin adı bağımlılık ama özellikleri, mücadele alanları, yöntemleri birbirinden farklı" karşılığını verdi. Hedef yaş grubunun ne olacağına yönelik soruyu Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Daha ziyade genç yaş grubu." diye yanıtladı.