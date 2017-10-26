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Başbakan Yıldırım konuştu
Başbakan Yıldırım konuştu
26.10.2017 - 12:59 |
Son Güncelleme:
26.10.2017 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım Somali Başbakanı ile ortak açıklama yapıyor
Ayrıntılar geliyor
Etiketler :
Başbakan Yıldırım,
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514517
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/514517.aspx
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