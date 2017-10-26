HDP Hopa İlçe Eş Başkanı Yazar Cemil Aksu, önceki gün sosyal medya paylaşımları nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine konuldu.
Aksu’nun eşi Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Hopa ilçe yöneticisi Nurcan Vayiç Aksu'da 2 gün önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.
HDP İlçe Başkanı tutuklandı
26.10.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Hopa İlçesi'nde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eş Başkanı Yazar Cemil Aksu, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklandı.
HDP Hopa İlçe Eş Başkanı Yazar Cemil Aksu, önceki gün sosyal medya paylaşımları nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine konuldu.
Etiketler : HDP,
514524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/514524.aspx
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