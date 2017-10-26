Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Hastanede bir süre kalarak yetkililerden bilgi alan Bozdağ, ziyaret sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Bekir Bozdağ Deniz Baykal’ı ziyaret etti
26.10.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bekir Bozdağ,Deniz baykal,
514529 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/514529.aspx
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