Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Hastanede bir süre kalarak yetkililerden bilgi alan Bozdağ, ziyaret sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.