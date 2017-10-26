Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un Türkiye'nin gözbebeği, özeti olduğunu söyledi. Kentin sorunlarının temelinde göçün yattığını ifade eden Çiçek, işe, göçün durdurulması için alınacak önlemlerle başlanılması gerektiğini vurguladı.



'MERKEZ SAĞDAKİ BOŞLUĞU DOLDURMASI AÇISINDAN...'

Çiçek, dün kurulan İYİ Parti'ye yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak esas işlevleri merkez sağdaki bu 2002'den beri oluşturulan boşluğu doldurmaktır. Hiçbir siyasi değeri ve amacı olmadığı halde, gereksiz yere partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını da İYİ Parti yetkililerinden rica ediyoruz, bekliyoruz."

Çiçek, 5 çeşit askerlik olamayacağını, bunu tek çeşide indirmek gerektiğini ifade etti. Tek tip uzmanlık sistemi öneren Çiçek, bunun bedelli askerlik sistemi olmadığını vurguladı. Çiçek, "Bu, 10 hafta temel askerlik ve ihtisas eğitiminden sonra isteyenin uzman asker, uzman er, erbaş olarak devam etmesi, isteyenin de kendi amaçları doğrultusunda ihtiyaçlara göre askerlikten 12 aya kadar izinli sayılması, sonra terhis edilmesini öngörüyor" dedi.