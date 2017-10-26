Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar'a yönelik yardımlarına ilişkin, "100 bin kişiye bir kamp yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamayı teklif etmiştik. Bunun için bir yer belirlemesi nihayetinde yapıldı. Onun teknik olarak ne kadar uygun olduğuna arkadaşlarımız bakıyorlar. Uygun bir yer temininde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bize talimatları var, derhal bu kampları yaparak, hizmete girişeceğiz." dedi.

Akdağ, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'yi Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Myanmar'ın Arakan bölgesinden yurtlarını terk edip, Bangladeş'e göç eden yaklaşık 1 milyon kişinin olduğunu ifade eden Akdağ, "Sayın Büyükelçiden şimdi aldığım bilgiye göre bunun yaklaşık olarak 600 bini ağustos ayından sonra göçen insanlar ama toplamda da daha önce gelenlerle beraber 1 milyon kişi var. Bunlar Bangladeş'in Myanmara yakın bir sahil kasabası olan Cox Bazaar'ın biraz daha sahilden dağa doğru olan kısımlarında dar, ince bir bölgeye sıkışmış büyük ihtiyacı olan insanlar. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor." diye konuştu.

İnsani bir yaklaşımla bu kadar insanı kabul eden Bangladeş hükümetinin de ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çeken Akdağ, Türkiye olarak ciddi bir destek vermeye gayret ettiklerini vurguladı. Acil insani yardım ve bir milyon insanın ülkelerine dönüşlerinin sağlanmasının gerekliliğine değinen Akdağ, bölgeye yönelik BM Güvenlik Konseyi ve Bangladeş hükümetinin çabalarının da olduğunu belirtti.

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Akdağ, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalıştığını ifade ederek, bütün dünyaya meselenin büyüklüğünü, trajedinin ağırlığını ve şiddetini birçok benzeri olayda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiğini söyledi. Bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ardından da kendisinin bir heyetle gittiğini anımsatan Akdağ, heyetlerin şu anda da bölgede olduğunu aktardı.

"KAMP İÇİN YER BELİRLEMESİ YAPILDI"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, özellikle su ve sağlık ihtiyacının karşılanması yönelik çalışmaları Türkiye'nin acilen yapabileceği konular olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Yapılabildiği kadar yeni kuyu açarak, temiz içme suyu ve diğer ihtiyaçlar için su teminine hazırız. İkincisi de Sağlık Bakanlığımız vasıtasıyla iki sahra hastanesi göndererek, bunların her birinde de beşer sağlık merkezi olacak yani 2 sahra hastanesi 10'da sağlık merkeziyle oradaki sağlık hizmetlerine katkı verebileceğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan zaten Kızılay, TİKA vasıtasıyla şu an orada günlük 20 - 30 bin kişiye öğün olacak şekilde sıcak yemek dağıtıyor ama bunların da ötesinde çok daha önemli bir hizmet olarak 100 bin kişiye bir kamp yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamayı teklif etmiştik. Bunun için bir yer belirlemesi nihayetinde yapıldı. Onun teknik olarak ne kadar uygun olduğuna arkadaşlarımız bakıyorlar. Uygun bir yer temininde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bize talimatları var, derhal bu kampları yaparak, hizmete girişeceğiz.

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Büyükelçi Sıddıki'nin söz konusu kampın kapasitesinin yüz bin kişiden daha fazla olup olamayacağını sorduğunu aktaran Akdağ, bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşeceğini ve imkanların bu anlamda da değerlendirileceğini söyledi.

Akdağ, bunun sadece bütçe kaynaklarıyla değil, Türk halkının cömertliği ve destekleriyle başarabileceklerine inandığını da dile getirdi. Konuyu yakın takibinden dolayı Büyükelçi Sıddıki'ye teşekkürlerini ileten Akdağ, "İnşallah oradaki Rohingyalı, Arakanlı kardeşlerimize insani yardımları yapmaya devam edeceğiz." dedi.