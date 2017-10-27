Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETiNER ÇETiN ANKARA

Batılı ülkeler ve İsrail’e sırtını dayayıp Kürt devleti hayaliyle önce Irak’ı, sonra Türkiye’yi bölme oyununa girişen Mesud Barzani iyice köşeye sıkışıyor. Kerkük ve Musul’u kaybedip Erbil’e sıkışan Barzani, tamamen by-pass edilmiş durumda...

Irak Merkezî Yönetimi Başbakanı Haydar El İbadi’nin Türkiye’deki temaslarının ardından Habur Sınır Kapısı’na alternatif yeni kapı için çalışmalar da hız kazandı. 20 Kasım’dan itibaren Irak tarafındaki Fishabur ve Türkiye tarafındaki Habur bölgesinde ikinci bir sınır kapısı açılması için teknik çalışmalar başlatılacak. Irak ordusu hâlihazırda Kürt yönetiminin kontrolünde bulunan Fishhabur bölgesinin kontrolünü 4 Kasım tarihine kadar kontrol altına almayı planladığı belirtilirken, Ankara’da ikinci kapı için hummalı çalışmalar başlatıldı.

İlk etapta hızlı bir şekilde Karayolları Genel Müdürlüğüne güzergâhtaki köprülerin yapımı için talimat verilecek. 20 Ocak’a kadar sınırın Türkiye ve Irak tarafında teknik altyapı çalışmaları yüzde 40 oranında gerçekleştirilmiş olacak. Zira ilk aşamada tek köprünün Habur Çayı üzerine yapılması planlanırken 2018’in sonuna kadar ikinci köprünün de faaliyete geçmesi ile birlikte Irak merkezi yönetimi ile doğrudan bir kapının elde tutulacağı ve ticari kapasitenin artırılacağı öğrenildi.

Çalışmalarına başlanacak sınır kapısında ilk aşamada günlük 220 araç kapasitesine ulaşması planlanıyor. Habur Sınır Kapısı’nın günlük 2 bin 200 araç kapasitesi bulunuyor. Yeni kapının kapasitenin ise 2018’in sonuna kadar peyderpey artırılması planlanıyor. İki ülkenin hedefi, 2 bin araç kapasitesini yakalamak...

Sınır bölgesinde bir diğer önemli konu olan güvenliğe ilişkin de çalışmalar yapılıyor. PKK’nın Mahmur ve Sincar’dan Türk ticari tırlarına saldırı ihtimaline karşı güvenlik ise TSK’nın Başika’da kurup eğittiği Haşdi Vatani ve Irak ordusu tarafından sağlanacak. TSK ise güvenlik desteği verecek.

ASTANA’DA GÜNDEM; AFRİN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’de İdlib kent merkezinin kuzeydoğusundaki Afrin sınırında bulunan Simon Kalesi’ne konuşlanması ile birlikte PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin güney, kuzey ve doğu yakası tamamen kapatıldı. Daha önce Salve köyüne konuşlanan TSK, şimdi de Darat İzza bölgesinde...

Afrin’in güneyden 3 önemli noktadan kuşatılması için gerekli olan istihbari gözetim ve fiziki takip alanları tamamen oluşturulmuş durumda. Ay sonunda Astana’da 7’ncisi düzenlenecek olan Ankara-Moskova hattında hareketli görüşme trafiği devam ediyor. Bir önceki Astana görüşmelerinde Ankara-Moskova arasında Afrin’e yönelik operasyonun siyasi ve askeri alt yapısına ilişkin görüşlerin karşılıklı masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Halen PYD ve rejim tarafından kontrol edilen ve PKK’nın bölgedeki şah damarı haline gelen Tel Rıfat - Mare koridoruna giden boğazın kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

Astana görüşmesi sonrası Kasım ayı içinde yapılacak diplomatik görüşmeler trafiğinin ardından şartlar uygun olursa Ankara’nın Aralık ayının ilk çeyreğinde operasyon için harekete geçeceği kaydediliyor. Afrin operasyonunun; Cetablus-Çobanbey Bab hattından ÖSO ve TSK’nın birlikte, doğu ve güney hattından ise TSK’nın harekâtı başlatması hedefleniyor.