Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak anayasasına göre, hudut kapılarının kontrolünün merkezî hükûmete ait olduğunu belirterek “Bu çerçevede Irak hükûmeti de havaalanlarının, hudut kapılarının kuzey bölgesel yönetiminden alınarak, kendi kontrollerine geçmesi için bir çalışma başlatmıştır” dedi. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Yıldırım, Irak hükûmetinin talebine gerekli desteği verdiklerini belirterek “Dolayısıyla Irak’a ana girişimiz olan Habur kapısının, Halil İbrahim kapısının Irak Merkezî İdaresine teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak merkezî hükûmetine geçmesiyle beraber mevcut güzergah Kuzey Irak’tan devam etmekte ve oradan Kerkük’e, Bağdat’a uzanmaktadır. Bunun yanı sıra yine Habur’un biraz daha batısından yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık” dedi.