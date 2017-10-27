Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü açıklayacağını kaydetti. Uğur, meclis toplantı salonu önünde gazetecilere açıklamada bulunarak, “Açıklama pazartesi günü. Saat 17.00’de açıklama yaparak kararımızı açıklayacağız. Kamuoyu ve basın o zaman öğrenmiş olacak” dedi. Gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap veren ‘Pazartesiyi bekleyin” şeklinde konuştu.

AK Parti’deki istifa operasyonunda şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise cumartesi günü istifasını açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü istifası konuşulan belediye başkanlarıyla ilgili çok kritik mesajlar vermişti. Erdoğan, Ankara, Bursa ve Balıkesir’in büyükşehir belediye başkanlarına istifalarını verme talebinin iletildiğini belirterek, ayrılmamaları hâlinde sonucun ağır olacağını vurgulamıştı.