Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti'nin gündeminde erken bir yerel seçimin bulunmadığını bildirdi.Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü ziyaret eden Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.Kırşehir'e 36 milyon lira bedelli 5 tesisin temel atma ve açılış töreni için geldiğini aktaran Eroğlu, geçen yıl kasım ayında geldiğinde 114 milyon lira bedelli 32 tesisin müjdesini verdiğini, bunlardan 22'sinin tamamlandığını, 10'unun ise çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Eroğlu, AK Parti hükümetlerinin Kırşehir'e büyük önem verdiğini ve kente son 15 yılda 5 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.Bu sene 1 milyon 400 bin ağacın toprakla buluşturulacağını anlatan Eroğlu, bal, ceviz ve badem ormanları kurulacağını ifade etti.

Konuşmasının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken yerel seçim çağrısına ilişkin sorusu üzerine Eroğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin gündeminde yok. Cumhurbaşkanımız şu kararı aldı: 'Seçimleri erkene almak büyük bir yanlıştır. Seçimleri zamanında yapacağız. Biz seçimleri zamanında yapacağız.' Erken seçim ülke için kayıptır kardeşim. Geçmişte 45 günlük hükümetler var. 1,5-2 yılda durmadan seçim seçim. Neticede seçim yılları, kayıp yıllardır. Yatırımlar ona göre bekliyor, bürokrasi bekliyor, 'seçimler ne olacak' diye. Partimizin anlayışı seçimler artık bundan böyle zamanında yapılacak. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini gündeme taşımak için yapıyor. Bütün seçimlerde yenildi. Avrupa'da bir genel başkan olsa şapkasını alıp çeker gider. Neden bahsediyorsun sen? Kazanacak şansın da imkanın da yok. Partin zaten parçalanmak üzere. Git gide tabanı da kayıyor. CHP'li sade vatandaşlara diyorum ki artık modası geçmiş bir CHP. Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmış bu partiyi terk edin. Milli manevi değerlere, vatana, millete bağlı tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyen AK Parti'ye doğru kayın diyorum."

Eroğlu, AK Parti'nin birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu dile getirerek, "AK Parti seçime her zaman hazırdır ama prensip olarak zamanında yapılmasını istiyoruz. Gündemde tutmak için bir manevradır. Aslında kendisi de buna inanmıyor. Biz her zaman seçime hazırız. AK Parti, bütün seçimleri gümbür gümbür kazandı, yine de kazanacaktır." ifadelerini kullandı.