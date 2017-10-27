Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Büyükada davasında tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesine yönelik açıklama yaptı.

Partisinin MKYK toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül'e Büyükada davasıyla ilgili Almanya ile pazarlık yapıldığına yönelik iddialar soruldu.

İdianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmadığını belirten Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir" dedi.

Gül "Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU, GÜNDEMDEN UZAK!

Bakan Gül Kılıçdaroğlu'nun erken seçim teklifine, "Bizim gündemimizde böyle bir durum yok. Kılıçdaroğlu'nun teklifi yine Türkiye gündeminden uzak." ifadelerini kullandı.